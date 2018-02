Limoges, France

Ce sera à coup sûr l'un des temps forts de la 2e édition des Défis du Sport, prévue du 21 au 23 mars, ce forum international du sport porté par le Centre de Droit et d'Economie du Sport (CDES) de Limoges. Comme il y a deux ans, plusieurs débats (évolution des pratiques sportives, projet sportif et territoire, gouvernance des institutions sportives, spectacle sportif) et ateliers (clubs et territoires, sportifs de haut niveau, accès à la pratique sportive, dirigeants) seront consacrés aux problématiques du sport au 21e siècle avec des intervenants prestigieux (dirigeants de fédérations ou d'associations, universitaires, élus). Tout ça se passera à Esther Technopole.

Blanc, Pires, Boghossian, Carrière, Dacourt, Landreau, Armand, Reveillère, Pichon

Avant tous ces débats, un match caritatif de gala de futsal ouvrira l'événement mercredi 21 mars à 19h au palais des sports de Beaublanc. Ce lundi soir, le CDES a dévoilé la liste des joueurs qui participeront à ce match dont les bénéfices seront reversés à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'équipe "Génération 98" sera composée de plusieurs joueurs sacrés champions du Monde avec la France en 1998. Il y aura parmi eux Laurent Blanc, Robert Pires et Alain Boghossian, accompagnés de noms prestigieux du foot français : Eric Carrière, Edouard Cissé, Olivier Dacourt, Richard Dutruel, Brigitte Henriques, Mickaël Landreau et Mikaël Silvestre. Face à eux, dans l'équipe "Sélection internationale", on retrouvera Sylvain Armand, Jonathan Bru, Bruno Cheyrou, Herita Ilunga, Marinette Pichon, Ulrich Ramé, Anthony Reveillère, Rudy Riou, Matheus Vivian et Anthar Yahia. Certains de ces joueurs sont d'ailleurs diplômés du CDES de Limoges, où font partie de la promotion actuelle qui vise le diplôme de manager de club professionnel. Un peu plus tôt, une rencontre entre ces vedettes et des jeunes âgés de 9 à 11 ans est prévue par les organisateurs.