Les chaînes Canal+ et beIN Sports ont confirmé, ce vendredi, avoir acquis les droits pour diffuser les rencontres de la Ligue des Champions de football entre 2021 et 2024. TF1 diffusera les finales en clair durant cette période.

Football : la Ligue des Champions diffusée sur Canal+ et beIN Sports entre 2021 et 2024

Les chaînes Canal+ et beIN Sports ont remporté l'appel d'offres lancé par l'UEFA, et acquis les droits pour diffuser les rencontres de la Ligue des Champions de football entre 2021 et 2024. Les chaînes l'ont officiellement annoncé ce vendredi. La compétition était retransmise sur RMC Sport depuis 2018.

La quasi intégralité de la compétition sur beIN

BeIN Sports a remporté le lot B de l'appel d'offres, qui comprend les droits exclusifs et en direct de 104 matchs, de résumés de matchs à la fin de chaque journée et des droits de rediffusion de l'ensemble des rencontres. Le groupe s'est réjoui, dans un communiqué, "d'annoncer le retour de l'UEFA Champions League sur ses antennes - la plus prestigieuse des compétitions de football en Europe – sur la période 2021-2024, en remportant la quasi intégralité de la compétition".

D'après le quotidien L'Equipe, Canal+ a récupéré pour sa part le lot A, qui porte sur les deux principales affiches du mardi et du mercredi, ainsi que la finale. Le président du directoire de Canal+, Maxime Saada a confirmé le retour de la Ligue des champions sur sa chaîne, par un tweet.

375 millions d'euros par an

Toujours selon le journal, Canal + et beIN Sports vont dépenser une somme record de 375 millions d'euros annuels pour la seule C1, contre 315 millions d'euros pour les droits TV de la période précédente, remportés par RMC Sport, qui repart cette fois bredouille.