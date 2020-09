Football : Pierre Bouby et l'US Orléans, c'est fini

L'ex joueur de l'US Orléans, qui était depuis 2019 en charge de la communication et du marketing au sein du club, quitte l'USO. "J'aurais aimé conserver Pierre Bouby, mais je ne peux pas à cause des restrictions budgétaires liées à la relégation en National", explique le président Boutron.

C'est Pierre Bouby lui-même qui l'annonce ce mardi après-midi sur le réseau social Twitter : l'ex joueur de l'US Orléans, qui avait intégré le staff administratif en juin 2019 (en charge de la communication et du marketing) quitte le club orléanais. Une séparation en bons termes, selon le président de l'USO Philippe Boutron : "j'aurais aimé qu'il reste avec nous, mais à cause des restrictions budgétaires dues à la descente en National, on est obligé de se séparer de Pierre".

Il a apporté énormément au club"

Philippe Boutron, qui n'en dira pas plus sur les conditions précises de cette fin de collaboration, précise d'ailleurs que "si par bonheur, on remonte en Ligue 2, j'espère que Pierre Bouby pourra de nouveau nous rejoindre". Le président orléanais rend hommage à "quelqu'un qui a apporté énormément au club" : "il nous a rejoint en cours de saison en 2016, avec Anthar Yahia, on était 17ème de National et on est monté en Ligue 2 à la fin de la saison, il a été l'un des grands artisans de cette montée, puis de la belle saison qu'on a faite en 2018/2019 en Ligue 2", poursuit Philippe Boutron qui parle d'un "joueur extrêmement important sur et en dehors du terrain". On se souvient notamment de son coup-franc magistral, inscrit en juin 2018 avec Orléans, face à Lens, l'un des plus beaux buts de Ligue 2 cette saison-là.

Consultant télé

La collaboration entre Pierre Bouby, retraité des terrains depuis juin 2019, et Orléans a pris fin officiellement ce mardi 15 septembre. L'ex milieur, puis défenseur central de l'USO, est par ailleurs, depuis quatre ans, consultant sur la chaîne télé L'Equipe, et participe aussi à l'émission "Les Grosses Têtes" sur RTL. Très suivi sur le réseau social Twitter (il compte plus de 42.000 abonnés), Pierre Bouby s'y fait remarquer pour son humour souvent décalé.

A 36 ans, Pierre Bouby s'est installé dans le Loiret. Et a signé en début de saison dans un club amateur en Départementale 2, à Jargeau. "C'est pour le plaisir que je signe, pour jouer entre copains le dimanche comme à mes débuts. Moi je n'ai pas fait de centre de formation, j'ai signé pro à 27 ans, je connais ce football-là", nous avait-il confié récemment.