FORT BOYARD - Agathe Lecaron et Nathalie Marquay-Pernaut débarquent sur le Fort

Olivier Minne, Passe-Muraille et Pass-Partout autour de l'équipe de ce 7 août composée, entre autres, d'Agathe Lecaron et Nathalie Marquay-Pernaut

Les boyards tomberont ils pour l'équipe du soir ?

L'équipe d'Agathe Lecaron

Autour de l'animatrice, vous retrouverez :

Nathalie Marquay-Pernaut , comédienne

, comédienne Marie Perarnau , chroniqueuse

, chroniqueuse Nicole Ferroni , humoriste

, humoriste Brahim Asloum , champion de boxe

, champion de boxe Benjamin Muller, chroniqueur

Ensemble, ils joueront pour l'association "La Maison des femmes" : un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation pour toutes les femmes. Elle favorise l’accès aux dispositifs sociaux et l’accès aux droits, La maison des femmes a également mis en place une écoute spécifique aux femmes victimes de violences conjugales et des actions de sensibilisation, d’information et de prévention.

Agathe Lecaron et Nathalie Marquay-Pernaut pendant une épreuve - A.ISSOCK - FTV - ALP

Il est fort ce Willy

Comme toutes les semaines, direction les coulisses du fort avec notre Willy Rovelli national. Cette semaine, Willy vous emmène à la rencontre d'un des nouveaux personnages du fort : Gary Boo incarné par Jean-Marc Généreux ! Un personnage complétement déjanté, distant cousin du Père Fouras.

Il est fort ce Willy : Jean-Marc Généreux Copier

Jean-Marc "Gary Boo" Généreux ! Un des nouveaux personnages de cette nouvelle saison de Fort Boyard ! - A.ISSOCK - FTV - ALP

Fort Boyard, c'est ce samedi dès 21h05 sur France 2, en partenariat avec France Bleu ! Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !