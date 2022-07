FORT BOYARD - Alex Goude et son équipe, déstabilisés par le nouvel atout du Père Fouras

Voilà une configuration relativement inédite sur le Fort ! Avec son nouvel atout, un seul candidat va pouvoir accéder à l'intérieur du vaisseau de pierre à la quête des Boyard. "L'aventurier solitaire" va donc venir sérieusement troubler les repères des aventuriers de Fort Boyard :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette semaine : Vincent Clerc, Alex Goude, Tibo Inshape, Juju Fitcats, Alain Bernard, Perrine Lafont et Freddy Boucher (Koh-Lanta) viennent donc défier le Père Fouras. Ils jouent pour l'associationPremiers de Cordée : créée par des sportifs de haut niveau, l’association propose des initiations sportives pour les enfants hospitalisés et des actions de sensibilisation au handicap à l’attention des scolaires, des collectivités et des entreprises.

"Fort Boyard : les 9 atouts du Père Fouras" c'est ce samedi 30 juillet à 21h10 sur France 2, avec France Bleu !