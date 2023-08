FORT BOYARD avec l'équipe de Laetitia Milot samedi 2 septembre

Après l'équipe des Bonnes fées emmenée par Sylvie Tellier le 17 août dernier, c'est maintenant au tour de l'équipe de l'actrice et mannequin Laetitia Milot d'affronter les épreuves et les embûches concoctées par le Père Fouras ce samedi à 21h10 sur France 2 avec France Bleu ! Dans l'équipe de Laetitia Milot, retrouvez :

ⓘ Publicité

Thomas Ramos, rugbyman

rugbyman Amaury Vassili , chanteur

, chanteur Isabelle Morini-Bosc , journaliste et chroniqueuse

, journaliste et chroniqueuse Magali Ripoll , chanteuse et musicienne (N'oubliez pas les paroles)

, chanteuse et musicienne (N'oubliez pas les paroles) Nicolas Waldorf, influenceur et animateur TV

Tous ensemble, ils jouent pour l'association EndoFrance qui a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. Elle informe le public sur cette maladie, agit avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades.

Comment les candidats vont-ils réagir face à l'atout du vieux sage ? Réponse ce samedi 2 septembre à 21h10 sur France 2, en partenariat avec France Bleu.

Plongez dans les coulisses de Fort Boyard avec Willy Rovelli !

Chaque samedi et dimanche, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'épisode de la semaine ! Réactions des candidats, présentation des métiers de l'ombre, interview des personnages : vous saurez tout du quotidien du vaisseau de pierre grâce à notre shérif adoré !