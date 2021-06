FORT BOYARD - Bruno Guillon et son équipe à l'assaut du Fort ce samedi 26 juin !

A peine remis de nos émotions de la semaine dernière que le Fort accueille une nouvelle équipe !

L'équipe de Bruno Guillon

Animateurs, miss et influenceurs en couple : l'équipe est variée cette semaine ! Sont réunis autour de Bruno Guillon (animateur) :

Tibo Inshape et Juju Fitcats (influenceurs sport/bien-être)

et (influenceurs sport/bien-être) Amandine Petit (Miss France) et Sylvie Tellier (directrice générale de Miss France)

(Miss France) et (directrice générale de Miss France) Cécile Grès (journaliste sportive)

Ensemble, ils représentent l'association Les bonnes fées qui intervient autour de la cause des femmes pour améliorer leurs conditions de vie avec plusieurs types d’actions de sensibilisation. Elle vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées.

Qui ira à la rencontre de Blanche ? Combien de Boyards seront récoltés ? Rendez-vous ce samedi à 21h pour suivre les aventures de Bruno et son équipe sur France 2, en partenariat avec France Bleu !

Il est fort ce Willy !

Chaque samedi, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'émission ! Cette semaine, il est avec Juju Fitcats et Tibo Inshape, deux influenceurs sport/bien-être bien connu de nos jeunes ! Grande première pour Juju Fitcats qui a vécu "la boule au ventre toute la journée et la fierté d'avoir essayé et donner le meilleur. Et on se rend compte que quand c'est pour l'épreuve et l'asso, on est capable de tout oublier ! C'est impressionnant, je pensais pas que ça faisait cette sensation".

Juju Fitcats et Tibo Inshape - A.ISSOCK

Il est fort ce Willy - Tibo Inshape et Juju Fitcats Copier

Fort Boyard, c'est ce samedi dès 21h05 sur France 2, en partenariat avec France Bleu ! Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !