Fort Boyard : dans les coulisses du tournage de la nouvelle saison 2022

La 33e saison de Fort Boyard est lancée ! Le premier épisode, diffusé ce samedi 2 juillet 2022 sur France 2, réserve déjà des surprises pour les fans de l'émission de divertissement animée par Olivier Minne (20eme saison) à commencer par les tigres de la salle du trésor, partis à la retraite !

Mais ils restent présents partout sur le plateau, des têtes de tigres de Félindra aux nouvelles sculptures de la salle du trésor, en passant par l'indémodable logo du Fort.

De nouvelles sculptures en forme de tigres ont rejoint la salle du trésor. © Radio France - Sophie PODEVIN

Un 360° au-dessus du vide

Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles épreuves et nouveaux défis techniques. Antoine Weber, producteur exécutif depuis 11 ans sur le Fort est en charge de la réalisation des nouveautés. Ce jour-là, c'est un looping de 360 degrés au milieu de la cour du monument historique qu'il doit superviser. "On commence d'abord en se disant que c'est impossible, et ensuite on se demande comment on va réussir à le faire techniquement", précise Antoine Weber.

Car le Fort, transformé chaque année en plateau de télévision, est d'abord un monument militaire et une ancienne prison. Les contraintes sont donc nombreuses quand il s'agit d'acheminer du matériel, de construire des décors, d'assurer la sécurité de l'équipe et des candidats ou simplement de s'adapter à la météo capricieuse du littoral charentais-maritime.

Sous les décors, plusieurs kilos de lumière sont accrochés pour permettre de tourner dans les meilleures conditions, même en extérieur. © Radio France - sophie PODEVIN

Un tournage minuté

Ce qui n'empêche pas les équipes de renouveler tous les ans les épreuves. En plus du looping, une "tyrolienne rotative" a été installée pour l'épreuve dite "des hélices" ; un chemin de sphère au-dessus de la mer a été annoncé ; trois nouvelles cellules aux noms mystérieux ont vu le jour ("la cellule infernale", "haute tension" et "le laboratoire") et enfin, deux nouveaux personnages vont s'ajouter aux habitants du fort : le chasseur et un certain shérif appelé Willy...

Pour chaque émission : une équipe de candidats anciens et nouveaux, une carte atout - nouveauté 2022 - dégainée par le père Fouras pour chambouler les règles et... une seule journée de tournage. Interdiction donc pour l'équipe technique de sortir des salles de pierre pendant que les caméras tournent. L'émission est enregistrée dans l'ordre et dans les conditions du direct, la musique et les plans aériens en moins.

Les techniciens en pause avant la reprise du tournage de la 33e saison de Fort Boyard. © Radio France - Sophie PODEVIN

Une fourmilière sur l'eau

Les journées sont intenses, mais la majorité des 150 personnes qui travaillent sur le Fort Boyard le font depuis plus de 10 ans. Une grande famille aux dizaines de corps de métier différents (technicien, cuisinier, urgentiste, comédien, régisseur, réalisateur, forains..).

L'équipe de cette première émission de Fort Boyard est formée d'Elie Semoun, Camille Lacourt, Gabin Tomasina, Loïc Legendre, Marie S'infiltre et Clémence Botino, Miss France 2020. Ils vous donnent rendez-vous ce samedi à 20h sur France 2 !