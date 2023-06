Fort Boyard de retour pour une 34ème saison le samedi 1er juillet sur France 2

JEROME HOUYVET / ONLY FRANCE / Only France

Le jeu culte de France 2 toujours animé par Olivier Minne fait son retour dès samedi 1er juillet pour neuf nouveaux épisodes riche en aventures et en émotions. Avec comme chaque année quelques surprises et nouveautés

Les nouveautés de l'année

Cette année le Fort accueille une nouvelle recrue, Mauvaise-Passe, qui incarnera un personnage diabolique. D'un autre côté, nous pourrons retrouver les personnages des saisons précédentes, Cyril Féraud (Cyril Gossbo), Delphine Wespiser (Blanche et Rouge) qui reprendront leur rôle, tout comme notre Willy Rovelli (le Shérif).

Au micro de France Bleu, Willy Rovelli revient sur les nouveautés du Fort en levant le voile sur une évolution de son épreuve. Egalement à l'ordre du jour pour le shérif du Fort : il récupère la seconde partie de l'émission, celle où les candidats peuvent gagner quelques boyards de plus pour l'association qu'ils représentent. Il explique tout au micro de Patrice Gascoin :

Quatre nouvelles épreuves

L'Horlogerie : afin de réussir l'épreuve, il faudra remettre les pendules à l'heure !

Le Flipper : dans un décor à l'image d'un flipper géant, deux candidats devront faire preuve d'ingéniosité pour attraper la clé

Les Catacombes : dans cette épreuve horrifique, deux candidats, le premier sera le maitre du temps et le second sera dans un cercueil et subira les tortures des catacombes sous les yeux de Mauvaise-Passe.

Les Planches de Pirate : en ne tombant pas à l'eau, les candidats devront saisir la clé dans un décor de bateau pirate

Des nouveaux atouts

Les 9 atouts du Père Fouras on fait leur arrivée l'année précédente ! Cette année 4 nouveaux atouts s'ajoutent à la liste

L'Atout de l'affrontement : au cours d'un tirage au sort, 2 équipes de 4 candidats s'affronteront pour avoir accès à la salle du trésor. C'est une première dans Fort Boyard !

L'Atout du maître du temps : le Père Fouras pourra jouer avec le temps comme il le souhaite et donc contraindre les candidats dans leur avancée

L'Atout maudit du Père Fouras : cet atout permettra au Père Fouras de lancer des malédictions aux candidats tout au long de l'émission

L'Atout secret du Père Fouras : un candidat sélectionné par le Père Fouras se verra attribuer le rôle de la Taupe de celui-ci. Tout au long de l'émission à l'aide d'une oreillette il devra répondre aux ordres du Père Fouras.

Cette année le Père Fouras règne plus que jamais en maître à Fort Boyard pour protéger son trésor. Et comme chaque année de nouvelles équipes vont tenter de le lui dérober pour venir en aide à de nobles causes. Pour cette 34e saison, il compte bien continuer à compliquer au maximum la tâche à ces candidats-célébrités :

Les équipes

On connaît déjà la composition des équipes, savant mélange de débutants sur le Fort et d'habitués des épreuves concoctées par le Père Fouras et ses acolytes

Équipe 1 : Keen'V, Elodie Gossuin, Erika Moulet, Jean-Baptiste Marteau, Jimmy Mohamed, Adeline Toniutti.

Équipe 2 : Indira Ampiot, Pierre-François Martin-Laval, Karima Charni, Damien Thévenot, Nicole Ferroni, Caroline Margeridon, Matthieu Pillard, Romain Doduik.

Équipe 3 : Philippe Etchebest, Thomas Voeckler, Diane Leyre, Claude Dartois, Clara Lazzari, Julien Le Marec.

Équipe 4 : Frédérick Bousquet, Robert Pirès, Nathalie Pechalat, Paul de Saint-Sernin, Anne Sila, Yoann Huget.

Équipe 5 : Sylvie Tellier, Amandine Petit, Théo Curin, Marie-Ange Nardi, Yanis Marshall, Cédric Doumbe.

Équipe 6 : Vianney, Maëva Coucke, Jo-Wilfried Tsonga, Laure Boulleau, Alexis Michalik, Az.

Équipe 7 : Brahim Asloum, Elsa Fayer, Fred Musa, Yasmine Oughlis, Jordan Mouillerac, Teheiura.

Équipe 8 : Laëtitia Milot, Amaury Vassili, Isabelle Morini-Bosc, Magali Ripoll, Nicolas Waldorf, Thomas Ramos.

Équipe 9 : Camille Lacourt, Vaimalama Chaves, Nicolas Fleury, Clémence Castel, Steven Da Costa, Clarisse Agbegnenou.