FORT BOYARD - Découvrez l'équipe de ce 29 juillet

Olivier Minne et les Passe, entourés des candidats de la semaine

Samedi dernier et pour la première fois de l'histoire de Fort Boyard, deux équipes de 4 candidats se sont affrontés dans la course aux Boyards après que le Père Fouras ait joué son atout "L'affrontement". Si pour l'une des équipes, le rêve a viré au cauchemar en ne trouvant pas le mot code, chacune des associations est repartie avec un peu plus de 7.000€.

ⓘ Publicité

Cette semaine, le vieux sage aux énigmes continue dans sa lancer et abat son nouvel atout : "Les jokers mystères" ! De quoi bien désarçonner les candidats de la semaine :

Clarisse Agbegnenou, judokate

Camille Lacourt, nageur

Steven Da Costa, karatéka

Vaimalama Chaves, Miss France 2019

Nicolas Fleury, champion de VTT

Clémence Castel, aventurière vue notamment dans Koh-Lanta

loading

Ensemble, ils joueront pour l'association SOS Préma, une association qui œuvre pour une meilleure prise en charge de la prématurité . Une aventure à découvrir ce samedi 29 juillet dès 21h15 sur France 2 avec France Bleu !

Plongez dans les coulisses de Fort Boyard avec Willy Rovelli !

Chaque samedi et dimanche, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'épisode de la semaine ! Réactions des candidats, présentation des métiers de l'ombre, interview des personnages : vous saurez tout du quotidien du vaisseau de pierre grâce à notre shérif adoré !