FORT BOYARD - Découvrez les candidats de ce samedi 5 Août

Nouvelle semaine, nouveaux candidats et surtout nouvel atout pour le Père Fouras ! Et après les "Jokers Mystères" (les influenceurs fitness Tibo InShape et Juju Fitcats), voici venir "Les malédictions du Père Fouras". Rajouter des malédictions sur les épreuves du Fort, il fallait oser ! Et voici les valeureux candidats qui vont devoir affronter le vieux sage :

Philippe Etchebest, chef cuisinier

Diane Leyre, Miss France 2022

Carla Lazzari, chanteuse

Claude Dartois, aventurier

Thomas Voeckler, coureur cycliste

Julien Le Marec, pompier de l'association Les Pompiers Solidaires.

Ensemble, ils joueront donc pour l'association Les Pompiers Solidaires , une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action.

Rendez-vous ce samedi 5 août dès 21h10 sur France 2, en partenariat avec France Bleu.

Chaque samedi et dimanche, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'épisode de la semaine ! Réactions des candidats, présentation des métiers de l'ombre, interview des personnages : vous saurez tout du quotidien du vaisseau de pierre grâce à notre shérif adoré !