FORT BOYARD - L'équipe de Damien Thevenot face à l'atout "Jour de chance" du Père Fouras

Damien Thévenot, Camille Cerf, Isabelle Vitari, Théo Curin, Nicole Ferroni, Cindy Sander aux côtés d'Olivier Minne et les Passes

Alors que le programme culte de France 2 enchaîne les belles audiences depuis le début de l'été, il est temps de vous présenter les aventuriers de ce samedi 6 août : Damien Thévenot, Camille Cerf, Isabelle Vitari, Théo Curin, Nicole Ferroni et Cindy Sander.

Ils joueront pour l'Association Handi'Chiensqui a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des personnes en situation de handicap. Grâce à l’extraordinaire complicité qui l’unit à l’homme mais également à sa capacité à répondre à plus de 50 "commandes", un Handi’Chiens offre à son bénéficiaire, enfant ou adulte, une meilleure autonomie ainsi qu’une plus grande liberté, tout en favorisant le lien social.

Alors, la chance sourira-t-elle à l'équipe ? Pour le savoir, rendez-vous ce samedi 6 août, dès 21h10 sur France 2, en partenariat avec France Bleu !

