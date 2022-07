FORT BOYARD - L'équipe de Diane Leyre enchante le Fort ce samedi 23 juillet sur France 2

Voici une autre tradition de Fort Boyard : accueillir Miss France lors de son règne ! Diane Leyre et son équipe vont affronter un nouvel atout du Père Fouras : la Guerrière Mystère !

Diane Leyre, Cleopatre Darleux, Maeva Coucke, Thomas THOUROUDE, Danielle Renault, Arthur Lombard aux côtés d'Olivier Minne et des Passe

Après les fantômes du passé et la soirée de tous les dangers, c'est donc avec l'atout "La Guerrière Mystère" que les aventuriers de ce soir vont devoir composer ! Elle viendra compliquer la tâche de l'équipe de Diane Leyre aux côtés de Rouge ou lors d'épreuves cultes.

(Attention, la bande annonce révèle l'identité de la Guerrière Mystère)

Diane Leyre, Cléopâtre Darleux, Maeva Coucke, Thomas Thouroude, Danielle et Arthur (de Studio Danielle) jouent pour Les Bonnes Fées : une association qui vient en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées. L’association sensibilise le grand public à l’entraide, en adoptant un mode de vie axé sur la générosité, le respect et l’écoute des autres.

Rendez-vous ce samedi 23 juillet à 21h10 pour votre grand jeu estival avec France Bleu !

