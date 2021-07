FORT BOYARD - L'équipe de Maurice Barthélémy face au Fort ce samedi 24 juillet

Il est temps de retrouver les tigres Toska et Kashemire et leurs amis scorpions, serpents et autres araignées pour une nouvelle édition de Fort Boyard en partenariat avec France Bleu :

L'équipe de Maurice Barthélémy

Autour du comédien sont réunis :

Julien Arruti (Acteur)

April Benayoum (1ère dauphine Miss France 2021)

Stéphane Henon (Acteur, Plus Belle la vie)

Léa François (Actrice, Plus Belle la vie)

Monsieur Poulpe (Animateur, humoriste, scénariste)

Ensemble, ils jouent pour P-WAC. L'associationétudie et souhaite comprendre les interactions entre la faune sauvage et l’homme afin d’arriver à une meilleure protection des primates menacés d’extinction. Par ses actions de recherches scientifiques, d’éducation et de conservations in-situ, P-WAC participe aux efforts mondiaux de préservation du chimpanzé.

Au programme : Le Monde à l'envers, l'Araignée ou encore Rodéo Dino ! - A ISSOCK - FTV - ALP

Il est fort ce Willy !

Toute les semaines, Willy Rovelli vous dévoile les coulisses du Fort en exclusivité pour France Bleu. Cette semaine, partons à la rencontre de Magik, le génie incarné par Magloire depuis 2019 sur le Fort ! Et cette interview pourrait bien marquer le début d'un duo démoniaque...