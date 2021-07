Fort Boyard : l'équipe de Nabila est sur le fort ce samedi 17 juillet

C'est une équipe plus habituée aux plateaux télé et aux réseaux sociaux qu'aux défis sportifs qui va investir Fort Boyard ce samedi ! Et le tournage n'aura pas été de tout repos pour les six équipiers, qui ont dû outre les épreuves habituelles, faire face à une tempête en mer en même temps...