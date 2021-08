FORT BOYARD - La dernière de l'été avec Baptiste Giabiconi, Nathalie Simon et Églantine Éméyé

Une grande partie de l'équipe aux côtés d'Olivier Minne et Passe-Partout

Pour cette dernière de la saison, c'est une équipe sportive que vous présente l'émission culte de France 2 :

L'équipe de Baptiste Giabiconi

Autour du mannequin/influenceur, vous retrouvez :

Nathalie Simon , animatrice

, animatrice Églantine Éméyé , animatrice

, animatrice Malika Menard , journaliste

, journaliste Brahim Zaibat , danseur

, danseur Franky Zapata, l'Homme Volant

Ensemble, ils jouent pour l'association Cerhom qui intervient auprès des patients et de leurs proches pour leur apporter toute leur aide dans la lutte contre les cancers masculins. Personnel soignant et anciens malades proposent une écoute téléphonique aux patients, leurs conjoints et entourage.

Il est fort ce Willy !

Nathalie Simon, candidate de ce dernier Fort Boyard de la saison - A.ISSOCK - FTV - ALP

Et pour la dernière fois de la saison, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses du Fort avec cette fois deux candidates : Malika Ménard et Nathalie Simon ! Elles vous révèlent, à peu près, ce qu'elles ne veulent absolument pas faire ce soir dans l'émission. Le point commun : les petites bêtes !

Il est fort ce Willy ! Malika Ménard et Nathalie Simon Copier