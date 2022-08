FORT BOYARD - La productrice de l'émission dans l'équipe de la semaine !

Quand une célébrité annule sa participation au tournage à la dernière minute, c'est la productrice de l'émission Alexia Laroche-Joubert en personne qui la remplace, avec le sourire et une motivation sans faille !

Et pour cette neuvième et dernière semaine de la saison, le Père Fouras va abattre un nouvel atout : « Le Guerrier Mystère ».

Fort Boyard 27 août - Laurent VU - ALP - France TV

Cette semaine retrouvez Fred Bousquet , Julien Febreau, Alexia Laroche-Joubert, Hugo Manos, Candice Pascal, Guillaume Pley. Ils jouent pour l'association Graines de joie.

Graines de Joie est une association humanitaire qui a pour objectif d’apporter aide et assistance à l’enfance en difficulté. Ses actions s’inscrivent dans des projets qui participent à l’amélioration de la qualité de vie des enfants au quotidien et au développement de l’accès à l’éducation. Elle intervient en Roumanie, au Burkina Faso, au Brésil en Inde et en France, à Marseille.

Comment l'équipe va t-elle se comporter et quels seront ses gains ? Réponse ce samedi à 21h10 sur France 2 en partenariat avec France Bleu !

