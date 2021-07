Fort Boyard : Ladji Doucouré et son équipe débarquent sur le fort ce samedi 3 juillet

Après l'effort de la semaine, le réconfort du weekend ! Ce samedi, Fort Boyard revient :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'équipe de Ladji Doucouré

Autour de l'athlète français sont réunis :

Maeva Coucke (ex-Miss France)

(ex-Miss France) Carla (chanteur)

(chanteur) Laurent Maistret (animateur)

(animateur) Nathan des Kids United Nouvelle Génération

Mamadou Haïdara (acteur vu dans la série phénomène Lupin)

Tous ensemble, ils jouent pour deux associations :

Goldenblocks développe l’accès au sport pour tous en amenant le stade dans les quartiers.

Ils organisent au cœur des quartiers une compétition de street running (sprint, 50 m en Battle) à destination des jeunes de 8 à 20 ans.

développe l’accès au sport pour tous en amenant le stade dans les quartiers. Ils organisent au cœur des quartiers une compétition de street running (sprint, 50 m en Battle) à destination des jeunes de 8 à 20 ans. La Fondation du PSG a pour vocation d’aider les enfants défavorisés ou malades, les jeunes et les communautés en difficulté.

Parmi les épreuves du jour : la catapulte, l'homme-araignée ou encore la cerce... Et bien sur le retour de Blanche, notre Willy, Rouge et sa cage et l'incontournable Père Fouras !

Il est fort ce Willy

Cyril Féraud et son personnage de Cyril Gossbo - A.ISSOCK - FTV - ALP

Chaque samedi, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'émission ! Cette semaine, il est avec Cyril "Gossbo" Féraud ! Il a débarqué sur le fort l'année dernière avec une épreuve qui en mettait plein la vue, littéralement, notamment pour les candidats ! Un "frère jumeau un peu exagéré qui martyrise les candidats à base de "slime"". Un vrai rôle de comédie qui a nécessité beaucoup de préparation pour l'animateur de France Télévisions qu'il détaille au micro de ce déjanté de Willy Rovelli :

Il est fort ce Willy - Cyril Féraud Copier

Fort Boyard, c'est ce samedi 3 juillet à 21h sur France 2 en partenariat avec France Bleu ! Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort