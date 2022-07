FORT BOYARD - Le chef Etchebest à l'assaut du trésor du Père Fouras

Alors que le Père Fouras a décidé de reprendre le contrôle du Fort avec ses 9 atouts, voici qu'il va rencontrer un adversaire de taille : le chef Etchebest ! Il n'y a plus qu'à espérer que les cuisines du Fort sont propres, sinon, ça va vraiment mal se passer pour le vieux sage.

Philippe Etchebest, Ciryl Gane, Elsa Esnoult, Terence Telle, Erika Moulet et Aldebert viennent donc à l'assaut du Fort. Ils joueront pour l'association Pompiers Solidaires : une organisation humanitaire qui a pour vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action.

Rendez-vous ce samedi 16 juillet à partir de 21.10 pour cette nouvelle édition de votre grand jeu d'aventure de l'été, en partenariat avec France Bleu !

