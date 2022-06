FORT BOYARD - Les indiscrétions de Willy Rovelli

Cette nouvelle saison le Père Fouras compte bien compliquer la tâche des équipes venant lui voler son trésor ! Et il a, littéralement, plus d'une carte dans sa manche. Willy Rovelli, nouveau shérif du Fort vous en dit plus.

Souvenez vous, l'année dernière Willy Rovelli avait passé son été dans les prisons du Fort après avoir trahi le Père Fouras. Le vieux sage aux énigmes a bien réfléchi et s'est rendu compte que Willy pouvait toujours lui être utile en devant le nouveau shérif du vaisseau de pierre au large de La Rochelle.

Loïc Legendre et Sheriff Rovelli - © Laurent VU / ALP / France TV

Cette 33ème saison marquera aussi le retour de certaines épreuves cultes comme la lutte dans la boue, Excalibur ou les légendaires énigmes dans la vigie du Fort. Mais elle sera aussi l'occasion de découvrir les 9 atouts du Père Fouras : ces 9 atouts, symbolisés par des cartes, représentent chacun une stratégie différente pour les 9 émissions. Ils viendront déformer et modifier certaines épreuves, pour pimenter encore plus l’aventure des candidats et promettre des émissions bien différentes les unes des autres.

Le Père Fouras pourra ainsi faire appel à un guerrier mystère pour venir l’aider, décider de placer la soirée sous le signe des interdits empêchant, par exemple, les candidats de crier dans une aventure effrayante…, ou choisir de maudire un candidat qui enchaînera les épreuves tant qu’il n’aura pas gagné une clé ou un indice !

Mais ce n'est pas tout... Loin de là ! Le nouveau shérif du Fort vous livre quelques indiscrétions en exclusivité pour France Bleu : retour d'anciens personnages, présence (ou non) des tigres, les muscles d'Olivier Minne...

Fort Boyard, votre grand jeu estival, c'est dès le 2 juillet à 21h10, sur France 2 en partenariat avec France Bleu !