Fort Boyard : les tigres de l'émission ne seront plus remplacés après leur retraite

Amar et Isabelle Guillen

Les deux tigres restants ont 3 et 9 ans, ils seront donc là encore quelques années.

Tosca, 9 ans, et Kashemir, 3 ans, sont les deux derniers tigres de la salle des trésors. Le Parisien / Aujourd'hui en France nous apprend que ce seront les derniers. Ils ne seront pas remplacés quand ils partiront à la retraite. Mais ce n'est pas pour tout de suite, les félins peuvent rester en piste jusqu'à l'âge de 20 ans. Leur départ s'étalera donc dans le temps.

"Nous sommes très soucieux et attentifs au bien-être de nos tigres. Nous travaillons avec notre prestataire dans un cadre légal qui tient compte de l'évolution des conditions animales et qui possède toutes les autorisations pour élever, dresser, et présenter les tigres sur le fort", explique la productrice Alexia Laroche-Joubert au journal Le Parisien.

Une nouvelle qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Pour les associations de défense des animaux notamment, le processus est trop long.