FORT BOYARD - Pour la première fois, les candidats s'affrontent sur le Fort ce 22 juillet !

Olivier Minne et les Pass entourés de l'équipe de ce samedi 22 juillet !

Après une émission où l'un des candidats a dû être le complice du Père Fouras avec l'"atout secret", voici que le vieux sage innove à nouveau en jouant l'un de ses plus intriguant nouvel atout : "l'affrontement". Pour la première fois dans l'histoire du jeu, deux équipes de candidats vont s'affronter dans la quête des boyards.

ⓘ Publicité

Et justement, voici les candidats de la semaine :

Pierre-François Martin-Laval , acteur et réalisateur

, acteur et réalisateur Nicole Ferroni , humoriste

, humoriste Matthieu Pillard , acteur

, acteur Caroline Margeridon , antiquaire

, antiquaire Karima Charni , animatrice télé

, animatrice télé Roman Doduik , créateur de contenus

, créateur de contenus Indira Ampiot , Miss France

, Miss France Damien Thévenot, animateur télé

Ils joueront pour deux associations : la Maison des femmes , un lieu d’accueil, d’écoute et de prise en charge pour toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences, soutenue par Nicole Ferroni, et l'École de Sauvetage côtier méditerranéenne - MC Swim Challenge 2023 , un lieu d’accueil, d’écoute et de prise en charge pour toutes les femmes vulnérables ou victimes de violences, soutenue par Pierre-François Martin-Laval.

loading

Plongez dans les coulisses de Fort Boyard avec Willy Rovelli !

Chaque samedi et dimanche, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'épisode de la semaine ! Réactions des candidats, présentation des métiers de l'ombre, interview des personnages : vous saurez tout du quotidien du vaisseau de pierre grâce à notre shérif adoré !