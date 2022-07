Fort Boyard - Retrouvez Elodie Gossuin et son équipe samedi 9 juillet pour la deuxième émission de la saison

L'équipe d'Elodie Gossuin

Au tour d'Elodie Gossuin et de son équipe de se confronter aux épreuves emblématiques du Fort et aux surprises mitonnées par le Père Fouras, le shérif Willy Rovelli et toute l'équipe du Fort

L'équipe de l'ancienne Miss désormais animatrice radio est composée de :

Emilie Broussouloux,

Ugo Latriche,

Bruno Guillon,

Cécile Djunga,

Amandine Petit.

Tous ensemble, ils récolteront des fonds pour :

L'UNICEF dont la mission principale est de défendre le droit des enfants dans le monde.

Cette semaine, nos aventuriers seront accompagnés d'Olivier Minne, figure incontournable de l'émission. Ce dernier leur fera découvrir à son tour les dernières nouveautés de cette 33ème saison de Fort Boyard.

Il est fort ce Willy !

Retrouvez également le shérif du Fort Willy Rovelli, tous les samedis, pour découvrir les coulisses de cette 33ème saison.

Fort Boyard, c'est ce samedi 9 juillet à 21h10 sur France 2 en partenariat avec France Bleu ! Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !