FORT BOYARD - Retrouvez Laëtitia Milot et son équipe ce 19 juin pour la première de la saison !

Le Fort Boyard rouvre ses portes et visiblement, le Père Fouras ne rigole plus...

L'équipe de Laëtitia Milot

Les premiers à se confronter aux terribles épreuves du Fort cette saison sont regroupés autour de la comédienne Laëtitia Milot :

Vaimalama Chaves (Miss France 2019)

Lou (chanteuse)

Richard Orlinski (artiste)

Erika Moulet (journaliste)

Jean-Baptiste Marteau (journaliste)

Tous ensemble, ils jouent pour l'association EndoFrance qui a pour mission de soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, d'informer le public sur cette maladie et d'agir avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour réduire le délai de diagnostic et faciliter le parcours de soins des malades.

Ils seront les premiers à découvrir quelques-unes de 8 nouvelles épreuves proposées cette année par le Fort dont l'arrivée de Jean-Marc Généreux, en trappeur canadien aussi doux que le Père Fouras.

Il est fort ce Willy !

Chaque samedi, Willy Rovelli vous emmène dans les coulisses de l'émission ! Cette semaine, il est avec Laetitia Milot et visiblement, la comédienne est fière de son équipe et de son parcours : "Tout le monde s'est surpassé, on est allé au-delà ! Merci Fort Boyard, franchement ! Ca nous permet d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas sur soi".

Laëtitia Milot dans la Ketchuperie - © A.ISOCKK- FTV - ALP

Et forcément quand Willy lui demande l'épreuve qu'elle ne veut pas faire, Laetitia lui répond : "Toi ! Je t'adore sur France Bleu mais je te déteste sur Fort Boyard".

Il est fort ce Willy - Laëtitia Milot Copier

Fort Boyard, c'est ce samedi 19 Juin à 21h sur France 2 en partenariat avec France Bleu ! Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort !