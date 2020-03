France 2 annonce la suite des films patrimoniaux diffusés à 14h

Après Les tontons flingueurs, La grande vadrouille, Jean de Florette et Manon des sources, France 2 a annoncé hier soir les films qu'elle compte diffuser dans les jours qui arrivent

Mercredi 25 mars - Avis de Mistral, de Rose Bosch

Un film familial attachant avec Jean Reno, tourné au coeur des Alpilles en Provence

Léa, Adrien, et leur frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul "Oliveron", qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des générations, entre les ados et un grand-père qu'ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations vont être transformées l'une par l'autre.

Un éléphant, ça trompe énormément, de Yves Robert

L'histoire de quatre copains, restés de grands enfants à l'approche de la quarantaine. Etienne est heureux dans son couple, mais il est obsédé par l'image d'une jeune femme en robe rouge...

avec Claude Brasseur, Jean Rochefort, Victor Lanoux, Guy Bedos, Anémone, Daniele Delorme et Anny Duperey

Nous irons tous au Paradis d’Yves Robert

Etienne, Daniel, Simon et Bouly, quatre amis inséparables, se lancent dans l'acquisition d'une maison de campagne. Leurs vies sentimentales deviennent de plus en plus compliquées, mais leur amitié indéfectible leur donne la force de braver tous les obstacles. Etienne soupçonne sa femme d'adultère, Daniel rencontre une femme plus âgée que lui, Bouly s'improvise patron et père de famille, quand à Simon, il doit se débattre avec les caprices d'une mère ultra-possessive.

avec Claude Brasseur, Victor Lanoux, Guy Bedos

La soupe aux choux, de Jean Girault

avec notamment Louis de Funès, Jean Carmet, Jacques Villeret, Christine Dejoux, Claude Gensac

L’aile ou la cuisse de Claude Zidi

pour le plaisir de revoir Louis de Funès et Coluche, père et fils dans cette comédie devenue un classique