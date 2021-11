France 2 : Thomas Sotto quitte la présentation d'"Elysée 2022" en raison de sa nouvelle relation amoureuse

Le journaliste Thomas Sotto ne présentera pas l'émission politique "Elysée 2022" de France 2, annonce-t-il dimanche au Parisien /Aujourd'hui en France, expliquant cette décision par une relation amoureuse avec la conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex. "Un événement personnel, que je ne souhaite pas développer car cela concerne ma vie privée, me pousse à prendre une décision simple et claire : le temps de la campagne présidentielle, j'ai choisi de me mettre en retrait d'Élysée 2022", une émission qu'il coprésentait avec Léa Salamé, indique-t-il au quotidien.

Une "décision difficile"

"C'est une décision difficile et, d'une certaine manière, assez injuste. Mais je me dois de tenir compte de _notre époque_, devenue très violente et qui a tendance à tout hystériser", fait valoir Thomas Sotto. Ce retrait était "inéluctable", estime-t-il. Etablir un lien de confiance avec les Français "prend du temps. Cela se construit petit à petit, alors que la défiance, elle, arrive à la vitesse de l'éclair", explique-t-il.

Avant lui, Anne Sinclair, épouse de Dominique Strauss-Kahn, a du arrêter la présentation de 7 sur 7 en 1997 lorsque son compagnon a été nommé ministre de l'Economie.

Béatrice Schönberg, épouse de Jean-Louis Borloo, avait cessé de présenter le journal de 20h sur France 2 pendant la campagne présidentielle de 2007. Audrey Pulvar, alors en couple avec Arnaud Montebourg, s'était mise en retrait d'émissions qu'elle présentait lorsque son compagnon était devenu ministre en 2012. Et Léa Salamé avait elle aussi cessé les interviews politiques lorsque son compagnon Raphaël Glucksmann était candidat lors de la campagne européenne en 2019.

"Ma seule consolation, c'est d'être _le premier homme à s'effacer pour une femme_, alors que jusqu'à présent c'était toujours elles qui étaient priées de rester à la maison", a relevé Thomas Sotto dans son entretien au Parisien.

Thomas Sotto continuera en revanche à animer Télématin et à remplacer Laurent Delahousse au 20 Heures pendant ses congés.