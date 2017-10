France 3 crée une nouvelle chaîne de télévision régionale en Nouvelle-Aquitaine

La télévision, disponible uniquement sur les boxs et peut-être le câble, émettra à partir du premier septembre 2018. Elle reprendra des programmes de plusieurs médias : ÒC tele et Kanaldude, en plus des programmes des locales de France 3.

La région Nouvelle-Aquitaine constituera un exemple unique en France. Celui de disposer d'un audio-visuel public régional, à partir de l'an prochain. Auparavant, il faut le vote du Conseil d'Administration de France Télévisions le 19 octobre et celui du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine le 23 octobre. L' issue ne fait pas de doute.

"C'est un pari"

La directrice de France 3 Nouvelle-Aquitaine, Laurence Mayerfeld, mène ce dossier : "c'est un projet de développement de France Télévisions; celui d'une nouvelle offre télévisuelle dans la plus grande région de France".

Laurence Mayerfeld, Directrice France 3 Nouvelle-Aquitaine: "avec TV7 il n'y a pas de contact". Copier

La directrice de France 3 précise aussi que "les éditions locales (celles de Brive, La Rochelle, Bayonne, Pau et Périgueux) et les éditions régionales seront rediffusées sur cette nouvelle chaine. Nous avons l'ambition de faire un grand 20h régional". La chaine fonctionnera avec les équipes déjà en place et s'alimentera aussi avec les programmes des web-télés locales, Kanaldude au Pays Basque et ÒC tele en Béarn. Chacune fournira un programme, respectivement en euskara et en occitan.

Pas de contact avec TV7

En revanche, France 3 affirme n'avoir aucun contact "à l'heure actuelle" avec la télévision bordelaise TV7. Elle n'exclut pas, pour autant, une collaboration.

Web TV Kanaldude

Kanaldude est diffusée actuellement sur le web - Capture d'écran kanaldude.tv

Kanaldudek bere proiektuaren aurkezpena, ekainean egin zuen Akitania Berri eskualdeari, koordinatuz Òc telerekin. Telebista berriz egituratu da, programak proposatzeko egun guzian zehar. Euskaraz aritzea galdegina izan zaie, eta hurbilpena segurtatzea. Lan eginen dute ere, tokiko kirola proposatzeko, eta gazteriari buruz