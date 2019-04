EN IMAGES - France 3 Normandie déménage : adieu Saint-Sever, bonjour la rive droite !

Rouen, France

Cela faisait plus de 40 ans que les salariés de France 3 Normandie occupaient le centre Saint-Sever, sur la rive gauche de Rouen. A partir de ce lundi 15 avril, ils commenceront à travailler dans leurs nouveaux locaux sur la rive droite. Le premier journal sera tourné le lundi 29 avril depuis Rouen.

Saint Sever, une aventure de 40 ans

Cela fait un peu plus de 40 ans que les équipes de France 3 avaient pris leur quartier dans le centre Saint-Sever "tout nouveau" à l'époque explique Dominique Hoornaert, rédactrice en chef adjointe de France 3 Normandie. _"Et les locaux de la chaîne étaient moderne"_continue-t-elle.

Les désormais anciens locaux de France 3 Normandie quartier Saint-Sever à Rouen © Radio France - Flavien Groyer

"Il était temps de partir" - Dominique Hoornaert, rédactrice en chef adjointe

Mais au fil du temps tout cela se dégrade : "Le studio était trop petit, des travaux sans arrêt, cela ne pouvait plus durer."

Un déménagement bien utile

Dominique Hoornaert est arrivée en 1984 à France 3 Normandie "C'est ma maison". Et comme dans une maison qu'on déménage "c'est crade, il y a de la poussière et on retire toutes les affiches" s'amuse-t-elle.

"On avait des conteneurs dans les couloirs et quand j'ai commencé à vider j'ai trouvé des dossiers des "Voiles de la Liberté" (nom de la première Armada, ndlr). Un tri bien utile avant de commencer une toute nouvelle aventure rive-droite près des Docks 76.

Des derniers jours rudimentaires

Les journalistes, les monteurs ou encore des techniciens étaient encore présents le 12 avril à Saint Sever car ils devaient continuer à fournir des journaux.

Des éditions conçues depuis Caen, les studios de Rouen étant complètement démantelés. Dominique est seule désormais dans le bureau des trois rédactrices en chef adjointes : "Il me reste un bureau, un ordinateur un téléphone, des crayons mais c'est tout" s'amuse-t-elle.

Ce lundi, on défait nos cartons et on réinstalle tout de l'autre côté - Dominique Hoornaert

Le bureau presque vide de Dominique Hoornaert © Radio France - Flavien Groyer

Sur la rive droite : un studio plus spacieux, des équipements high-techs

"Il n'y a pas de nostalgie, on rentre dans des bâtiments beaux, high-techs, bien placés, on est hyper content" assure Dominique Hoornaert.

"Le nouveau studio est trois fois plus grand"

"Les outils techniques, le studio fabuleux. L'emplacement est au long de la Seine et quand on voudra faire des extérieurs on pourra. la régie c'est ce qui fait de mieux en ce moment, on diffusera en HD. On aura une plus belle qualité d'image, de son et une plus grande qualité de lumière."

Le nouveau studio de France 3 Normandie. Le plateau reste le même ! © Radio France - Flavien Groyer

France 3 Normandie avait le plus petit studio de France, désormais il est aux vraies normes. Le nouveau est trois fois plus grand. Les émissions spéciales seront donc plus faciles à faire. "Ici on s'adaptait, à chaque fois c'était des ruses mais à des moments y a des limites" se souvient Dominique Hoornaert.

Une des terrasses surplombent la Seine : "Elle sera très utile pour nos directs pendant l'Armada" se réjouit Gilles Lefevre, le rédacteur en chef de France 3 Normandie.

On va avoir la plus belle station France 3 en France, parait-il - Dominique Hoornaert

Une station pilote

La rédaction de France 3 change de visage ! Il y aura désormais "un open space et chaque journaliste aura un casier" explique Gilles Lefevre. Toutes les prochaines nouvelles stations France 3 en France seront organisées comme celle-ci.