France Bleu Alsace, c'est aussi de la télé sur France 3 Alsace, le matin, à partir du 24 novembre

France Bleu Alsace sera ce mardi la 11e station de France Bleu à être diffusée sur France 3. Plus précisément, c'est l'émission du petit matin, de 7h à 8h40, qui sera proposée en direct aux téléspectateurs de France 3 Alsace, à partir du 24 novembre, du lundi au vendredi.

Les auditeurs, les internautes et les téléspectateurs pourront retrouver ou découvrir les voix et visages familiers de France Bleu Alsace, sur la TNT, sur francebleu.fr et l'application mobile France Bleu : Hubert Desmarest à l'animation, Aurélie Locquet et Aude Raso à l'info, les invités, les chroniques et le billet d'humeur de Jean-Philippe Pierre, ainsi que l'interactivité au 03 88 25 15 15. Une lucarne de plus pour l'information, le service, le divertissement et la proximité, au plus près des Alsaciennes et des Alsaciens.

Les studios de France Bleu Alsace ont été transformés pour accueillir les caméras, les lumières et permettre cette double diffusion, radio et télé. Grâce aux nouvelles installations les internautes pourront revoir les vidéos extraites des émissions de France Bleu Alsace sur le site francebeu.fr/alsace.

Des caméras en studio pour filmer l'émission du matin de France Bleu Alsace. © Radio France - Laurent Genvo

Sur France Bleu Alsace, le 7h - 8h40, c'est :

Bernadette et Jean-Claude, tous les matins sur France Bleu Alsace. © Radio France - France Bleu Alsace

Après 8h40, la vie continue à la radio, sur francebleu.fr et l'appli France Bleu en direct et en réécoute, avec nos émissions de conseils, la cuisine et les experts, des jeux, l'information, le sport et, encore une fois, vos voix préférées sur France Bleu Alsace. A partager sans modération, tous les jours de la semaine.

Jean-Philippe Pierre. © Radio France - France Bleu Alsace

