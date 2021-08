France Bleu Alsace fait sa rentrée ce lundi 30 août

La matinale de France Bleu Alsace revient ce lundi. Vous retrouverez dès 6h00 Aude Raso, Aurélie Locquet et Hubert Desmarest.

La rentrée pour l'équipe de la matinale de France Bleu Alsace, c'est lundi. Dès 6 heures, vous découvrirez un(e) Alsacien(ne) formidable : une personne très engagée dans le monde associatif, ou qui a créé, inventé des objets, un sportif de l'extrême, ou encore un fan absolu du Racing.

"L'actu de l'autre côté de Rhin" fera également partie des réjouissances, mais beaucoup plus tôt que les années précédentes. Kaï Littman s'installera en studio dès 6h15.

Humour toujours...

Il y en a un autre qui sera là, dès potron-minet : Jean-Philippe Pierre. Lui et ses nombreux personnages vous feront rire à 6h40. Au rayon humour toujours, un nouvel arrivant dans l'équipe, Thierry Kallo. Vous l'entendiez jusque là dans l'Happy Hour en fin de journée. Cette année, le réveil va sonner un peu plus tôt. "L'Alsace vue par Thierry Kallo" tous les matins à 7h40, pour un regard décalé sur l'actualité de la région.

Juste après 7 heures et jusqu'à 9 heures, Nathan Airelté, avec le micro France Bleu Alsace, partira à votre rencontre aux quatre coins de la région. Il discutera avec vous, les travailleurs du matin. Il vous fera également découvrir les coulisses des grandes entreprises.

... et des invités en direct sur l'actu

Chaque matin à 7h45 et 8h10, un invité en lien avec l'actualité, pour vous l'expliquer, la décrire et la décrypter. Dès lundi, le secrétaire de la préfecture du Haut-Rhin sera en direct sur France Bleu Alsace pour faire le point sur la situation sanitaire dans le département.

Et puis on continuera de VOUS donner la parole. Encore plus de temps que l'an dernier, à 8h15-8h30 : 15 minutes pour discuter avec vous de l'actualité !

Pour finir tout en légèreté, Pierre Nuss sera attentif aux pépites du web, tandis que Jonathan Wahl gardera son costume d'instituteur pour vous apprendre l'Alsacien.

Une grille bien fournie...et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne vous a pas tout dit.

A lundi, 5h59 !