France Bleu Alsace toujours avec vous malgré l’épidémie et le confinement

Depuis le 21 mars, à cause de l’épidémie de coronavirus France Bleu Alsace et France Bleu Elsass ont mutualisé leur antenne avec les autres France Bleu du Grand Est. Mais l’information et les programmes alsaciens demeurent sur les ondes et sur francebleu.fr/alsace bien-sûr.

L’épidémie de coronavirus, les besoins du confinement et les risques de cette situation font peser sur les équipes de France Bleu ont conduit France Bleu Alsace et France Bleu Elsass à mettre en commun leur antenne, d’abord avec France Bleu Lorraine en Moselle le 21 mars, puis, depuis le 25 mars, avec les autres antennes de France Bleu dans le Grand Est : France Bleu Sud Lorraine et France Bleu Champagne-Ardenne.

A travers cette mutualisation, l’objectif de France Bleu est de maintenir son offre d’information et de programmes de proximité, de façon efficace et pérenne, tant que durera l’épidémie de Covid-19 qui touche si durement notre population, tout particulièrement en Alsace.

Pendant cette période, que nous espérons la moins longue possible, les voix et les signatures familières de France Bleu Alsace se mêlent, à l’antenne, à celles de nos collègues de France Bleu à Nancy, Metz et Reims, sans oublier Epinal et Charleville-Mézières.

Confinés mais connectés à la vie des Alsaciens

Les équipes de rédaction et de programmes travaillent au coude à coude, pour vous livrer toute l’actualité de notre région et les informations pratiques pour vivre cette situation, pour organiser les émissions d’interactivité, de solidarité, mais aussi vous procurer le divertissement et la musique que vous aimez.

Les journalistes, animateurs, techniciens, chargées d'accueil et régisseurs de France Bleu Alsace sont confinés, mais toujours connectés à la vie des Alsaciens.

Sur francebleu.fr/alsace, sur notre page Facebook,notre compte Twitter, et notre chaîne Dailymotion, vous retrouvez encore plus d’informations, de conseils pratiques, de vidéos.

Pour joindre l'antenne de France Bleu dans le Grand Est pendant le confinement, composez le 0 809 400 500 (service gratuit + prix d'un appel).

Plus que jamais, France Bleu Alsace est 100% solidaire.

