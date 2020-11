France Bleu Auxerre, confiné mais pas à cours d'idées

France Bleu Auxerre est au plus proche de ses auditeurs en cette période de confinement. Plusieurs nouveaux rendez-vous adaptés sont mis en place afin de mieux répondre aux attentes et aux préoccupations de chacun à tout moment de la journée, tous les jours de la semaine.

Une radio 100% interactive

Tous les jours, l’équipe de France bleu Auxerre ainsi que des invités répondent à vos interrogations : Puis je rendre visite facilement à ma mère en Ehpad ? Puis je sortir du département pour rendre visite à mes enfants ? Je suis commerçant. Quelles démarches je dois faire pour avoir une aide ? Posez vos questions au standard de France Bleu Auxerre au 03.86.72.34.56 et nous vous donnerons une réponse précise.

Une radio 100% solidaire

Alors que de nombreux commerçants et professionnels des métiers de bouche s'organisent pour proposer de la vente à emporter dans l’Yonne, France Bleu Auxerre leur donne la parole chaque matin pour mettre en avant leurs initiatives.

La nouvelle éco à 7h20 :coup de projecteur sur une entreprise ou un commerçant qui propose une initiative pendant le confinement.

à 7h20 :coup de projecteur sur une entreprise ou un commerçant qui propose une initiative pendant le confinement. Circuits courts à 7h55 : les agriculteurs, producteurs et artisans qui proposent de la vente directe de leurs produits le font savoir chaque matin.

à 7h55 : les agriculteurs, producteurs et artisans qui proposent de la vente directe de leurs produits le font savoir chaque matin. Made in Yonne à 8h20 : France Bleu Auxerre soutient l’Yonne et son avenir. Pourquoi acheter ailleurs ce que l’on a près de chez nous.

à 8h20 : France Bleu Auxerre soutient l’Yonne et son avenir. Pourquoi acheter ailleurs ce que l’on a près de chez nous. Ça va finir par se savoir (Coté culture comptez sur nous) à 8h30 : toute l’actualité Hi-Tech, jeux vidéo, jeux de société, livres, films, séries, ...

à 8h30 : toute l’actualité Hi-Tech, jeux vidéo, jeux de société, livres, films, séries, ... On va en faire tout un plat : on découvre des produits locaux, des idées de recettes avec nos chefs, producteurs, traiteurs, boulangers, bouchers, chocolatiers, ...

on découvre des produits locaux, des idées de recettes avec nos chefs, producteurs, traiteurs, boulangers, bouchers, chocolatiers, ... Les invités culture de « l’happy hour » de 16h à 18h : chaque soir, nous soutenons nos artistes, musiciens, auteurs, comédiens Icaunais.

Une radio 100% loisirs et détente

Comment occuper les enfants à la maison en semaine et pendant le week-end ? Choisir un programme télé ou une série. Découvrez des femmes et des hommes qui innovent, proposent, animent et racontent leurs aventures au cours des différents rendez-vous et émissions tous les jours sur France Bleu Auxerre. Et toujours, 100% de l'info locale, la météo, la route, des rencontres avec les gens d'ici, des jeux, de la bonne humeur et la musique qui fait du bien !