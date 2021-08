France Bleu Auxerre fait sa rentrée : nouveautés, programmes...

Les nouveautés

"Les Ambassadeurs" : dans le 6/8-30 France Bleu Auxerre, des Maires et des auditeurs icaunais mettent en valeur leur commune ou leur petit coin de l'Yonne.

: dans le 6/8-30 France Bleu Auxerre, des Maires et des auditeurs icaunais mettent en valeur leur commune ou leur petit coin de l'Yonne. "La nouvelle éco made in Yonne" : à 7h16 des reportages sur les initiatives locales et la relocalisation économique des entreprises icaunaises.

: à 7h16 des reportages sur les initiatives locales et la relocalisation économique des entreprises icaunaises. "Happy hour" : les initiatives icaunaises de 16h à 17h et de la bonne humeur de 17h à 18h avec une joyeuse bande pour s'amuser, rire et jouer ensemble.

: les initiatives icaunaises de 16h à 17h et de la bonne humeur de 17h à 18h avec une joyeuse bande pour s'amuser, rire et jouer ensemble. "Le mag animalier" : samedi 9h/10h, Toutes les infos concernant les animaux : conseils comportementalistes animaliers et vétos, livres, documentaires ciné/télé, manifestations animalières.

: samedi 9h/10h, Toutes les infos concernant les animaux : conseils comportementalistes animaliers et vétos, livres, documentaires ciné/télé, manifestations animalières. "Gougère quiz" : dimanche 11h/12h, jouer, rire, apprendre des choses autour du terroir icaunais. Le nouveau rendez-vous dominical incontournable à l'heure de l'apéro.

France Bleu Auxerre 12, place Sainte Amâtre à Auxerre © Radio France

En semaine

5h - 6h : Le club des lève-tôt

Un réveil souriant pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous.

6h - 8h30 : Le 6/8-30 France Bleu Auxerre

De la bonne humeur, des infos locales tous les 1/4 d'heure, le plein d'idées sorties, des rendez-vous pratiques.

8h30 - 9h30 : Circuits Bleu - Côté culture, ça va finir par se savoir

Toute l'actu culturelle abordée par une bande de passionnés. Hi-tech, jeux vidéo, jeux de société, bouquins, films, spectacles, sorties.

9h30 - 10h : Circuits Bleu - Côté saveurs, on va en faire tout un plat

La cuisine dans tous ses états avec les professionnels et artisans des métiers de bouche, des arts de la table, des cuisinistes de l'Yonne.

10h - 11h : Circuits Bleu - 100% icaunais

Les invités parlent de leurs coups de coeur. Le 1er invité nous indique qui il souhaite que nous interrogions ensuite, le 2ème en fait de même et ainsi de suite.

11h - 12h : Circuits Bleu - Côté jeu, l'Icauna Park

Un parc d'attraction virtuel où en plus de vous amuser, vous gagnez des cadeaux en jouant dans les différentes attractions icaunaises.

12H - 13h : On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission

Autour d’un thème de société dans l’air du temps, d’invités de la société civile ou de personnalités, Willy Rovelli et sa tribu de chroniqueurs vous aident à rendre votre vie plus simple, à mieux vivre le quotidien avec, chaque jour, votre dose d’ondes positives. Et bien évidemment, il continuera de mettre "les points sur les i".

13h - 14h : Ma France

Wendy Bouchard anime ce nouveau magazine d’actu pour mieux comprendre les enjeux de cette France convalescente à quelques mois de l'élection présidentielle, avec un invité quotidien, et Régis Mailhot pour son billet d’humeur autour de l’actu et sa revue de presse.

Willy Rovelli - Wendy Bouchard - Sidonie Bonnec - Frédérique Le Teurnier © Radio France

14h - 15h : Minute papillon

Sidonie Bonnec est aux commande de ce magazine joyeux de culture générale pour comprendre le monde, ses coulisses, ses enjeux, ses secrets.

15h - 16h : C'est déjà demain

Le magazine du mieux vivre en famille. Frédérique Le Teurnier y aborde les changements et l’évolution de notre société. Avec les témoignages des auditeurs et des experts, scientifiques, coachs, écrivains, philosophes...

16h - 18h : Happy hour

L'Yonne à l'honneur avec ses associations, ses artistes, ses manifestations culturelles de 16h à 17h.

La bonne humeur avec la bande de l'happy hour de 17h à 18h, autour de la table chaque soir, c'est un florilège de rire et de bonne humeur, sans oublier des invités, des jeux, et des cadeaux. Tous les vendredis, en direct d'un bar-brasserie icaunais.

18h - 19h : 100% AJA et 100% Sport

Toute l'actualité de l'AJA le lundi et le vendredi. Tous les sports amateurs et professionnels dans l'Yonne le reste de la semaine.

19h - 22h : La soirée "Accès direct"

Le grand rendez-vous du soir, 3h de direct et de « happening » culturel sous toutes les formes : invités de personnalités confirmées, les nouvelles scènes musicales et humoristiques. Le tour de France de tous les festivals, des spectacles…

19h-20h "Accès Direct" L’invité.

20h-21h "Accès direct" - La nouvelle scène musicale et humoristique.

21h-22h "Accès direct" - France Bleu Blanc Hits. La francophonie au Top Chaque soir

22h-22h30 : Le Live France Bleu Blanc Hits

Les artistes français en concert.

22h30 - 1h : France Bleu Collector

Le meilleur de la playlist de France Bleu.

Le week-end

6h - 7h : Le club des lève-tôt

un réveil souriant entre infos essentielles et positives pour vous rendre service, vous informer et vous faire réagir sur les grands événements de la nuit et de la journée au plus proche de chez vous.

7h - 9h : Le 7/9 France Bleu Auxerre

De la bonne humeur, des infos locales toutes les 1/2 heure, le plein d'idées sorties week-end, de l'humour et toujours plus de musique.

Samedi 9h - 10h : Circuits Bleu - Côté experts, bienvenue au jardin

Anne Rapiau notre spécialiste jardinage répond en direct à toutes vos questions.

Dimanche 9h - 10h : Circuits Bleu - Côté experts, le mag' Animalier

Toutes les infos sur les animaux. Conseils, livres, documentaires, manifestations animalières.

Samedi 10h - 11h : Ici c'est l'Yonne

Catherine Marchesin, Béatrice Kerfa et Gauthier Pajona. Un trio d'enfer qui nous entraine en "live" à la découverte des communes de l'Yonne.

Dimanche 10h - 11h : Tout le monde dehors

Les meilleurs moments de France Bleu Auxerre et toujours le plein d'idées sorties.

Samedi 11h - 12h : Tout le monde dehors

Pour bien préparer le week-end, des idées de sorties pour toute la famille

Dimanche 11h - 12h : Gougère Quiz

Un nouveau jeu de bande autour de la gastronomie. Un présentateur, un maître du jeu et deux binômes personnalité/auditeur qui s'affrontent dans différentes épreuves.

Gougy, la mascotte du Gougère Quiz © Radio France - Mathieu Montels

12h - 12h30 : Plein la vue

Un magazine d’évasion pour se changer les idées et parcourir nos territoires

12h30 - 13h : Le mag' Loisirs

Dans un tour de table de l’actu culturelle, on parcourt l’actualité des spectacles et sorties, de la TV, des livres, de la musique… Laurent Petitguillaume et sa bande de chroniqueurs vous offrent 30 minutes de détente et de bons plans

13h - 14h : Une heure en France en famille

Chaque samedi et dimanche, passez une heure en famille avec la sélection des évènements du week-end pour les parents et leurs enfants. Un tour de France des idées d’activités et d’initiatives pour toutes les familles.

Samedi 14h - 15h : Dans le Rétro

Parce qu’il y a toujours à apprendre dans la vie des autres, Déborah Grunwald reçoit chaque week-end une personnalité médiatique.

Dimanche 14h - 15h : Le meilleur des séries audio et des podcasts de France Bleu

Clisson Rock City, La Folie des Hauteurs, Histoires Salées… mais aussi les séries autour de la musique, du cinéma, de l’Histoire, les histoires ou les grandes aventures humaines.

15h - 16h : France Bleu Part en LIVE

Les artistes (français et internationaux) sur scène avec les meilleurs concerts.

16h - 17h : Planète Bleu

Le magazine qui prend soin de la planète 1 invité connu ou reconnu, des questions simples et originales, 1heure séquencée pour découvrir des initiatives qui vont dans le bon sens pour la planète.

17h - 19h : C’est l’Happy hour week-end

Entre culture et patrimoine, un tour de France de bonnes idées tout en bonne humeur, avec ceux qui s’engagent au quotidien.

Samedi 19h - 20h : La nouvelle scène de l’humour

Chaque samedi retrouvez en lumière les 5 jeunes talents de la semaine et votez pour celui que vous préférez sur FranceBleu.fr

Dimanche 19h - 20h : Planète Liza

Destination aventure humaine et partage d’expérience avec Bixente Lizarazu et ses invités.

Bixente Lizarazu © Radio France

20h - 22h30 : France Bleu-Blanc-Hits

Le meilleur de la playlist française de France Bleu

Samedi 22h30 - 1h : Let’s Dance

La playlist qui vous fait bouger. Funk & Dance Music

Dimanche 22h30 - 1h : Classic Rock

La playlist de Huey Lewis and the News à The Police, en passant par les Doobie Brothers et David Bowie.

Belle rentrée à tous !