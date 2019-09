France Bleu Auxerre : l'aventure a commencé il y a 30 ans

Yonne, France

L'aventure de France Bleu Auxerre débute en plein hiver, à quelques heures du réveillon, un matin du 31 décembre 1988.

Et c'est une voix que vous entendez toujours aujourd'hui qui fait le premier journal, celle de Denys Baudin : "Bonjour, une nouvelle radio de radio France, une radio au service des icaunais, une radio pour l'Yonne entière, un nouveau maillon de la communication dans notre département", dit le journaliste dans un débit rapide et d'un ton assuré.

Tout ce qui se passe chez vous est important (le premier directeur de Radio France Auxerre)

Nous sommes en 1988, cela fait déjà 7 ans que François Mitterrand a libéralisé la bande FM. Cette antenne, qui s'appelle alors Radio France Auxerre, est la 47e radio décentralisée du groupe public. Un projet que l'on la doit beaucoup à un certain Jean-Pierre Soisson, député-maire devenu ministre : "J'ai souhaité, le conseil municipal d'Auxerre a souhaité, le conseil général de l'Yonne a souhaité la venue sur service public qu'est Radio France a Auxerre. Bien évidemment, c'est une radio qui jouit de sa totale indépendance et aucun élu ne peut prétendre intervenir dans le déroulement des émissions. Je ne l'ai jamais fait et je dis dès le départ que je ne le ferai pas", explique l'élu dans son discours de l'époque.

Publicité pour Radio France Auxerre - 1989 - Archives Yonne Républicaine

Cette antenne est une radio pour le territoire faite dans le territoire pour tous ces habitants. Et le projet n'a pas changé. " Radio France Auxerre a pour but de participer activement à la vie de l'Yonne, d'informer mais aussi de distraire tous les icaunais, aussi bien dans les grandes villes que dans les campagnes. Nous voulons parler de tout ce qui se fait dans le domaine économique et culturel mais aussi de la vie courante, des loisirs et des fêtes. Tout ce qui se passe chez vous est important", expliquait alors le premier directeur de Radio France Auxerre, Edmond-Louis Simoneau. C'est toujours vrai aujourd'hui.

En 2000 : naissance du réseau France Bleu

Peu à peu, l'effectif de l'équipe s'étoffe. En 1998, la radio poste un reporter en résidence à Sens. Le 4 septembre 2000, les 37 radios locales de Radio France se fédèrent au sein du réseau France Bleu. Il y en a 44 aujourd'hui.

30 ans après le lancement de l'antenne, dans les locaux de la place du Maréchal Leclerc, France Bleu Auxerre est toujours là. C'est la 2e radio dans l'Yonne avec plus de 35 000 auditeurs par jour. Mais aussi des milliers d'internautes en France et dans le Monde grâce à www.francebleu.fr