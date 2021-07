France Bleu Azur devient première radio de proximité des Alpes-Maritimes !

Chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter tous les jours France Bleu Azur dans les Alpes Maritimes. Nous venons de réaliser une performance historique depuis la création de notre radio et nous souhaitions la partager avec vous. Les audiences Médialocales pour la saison 2020/2021 tombées ce jeudi donnent ceci :

France Bleu Azur gagne à nouveau 5300 auditeurs sur sa zone de service (après une année 2019/2020 déjà gagnante). Cela représente :

Une hausse de 0,5% en audience cumulée

Une hausse de 0,7% en part d’audience

Surtout, France Bleu Azur devient la première radio locale de proximité dans les Alpes Maritimes.

Nous progressons particulièrement sur Nice avec une part d’audience qui passe de 3,1 à 6,2% (+ 8 500 auditeurs). Merci de votre fidélité. Et rendez-vous dès demain, toujours plus nombreux.