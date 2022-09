France Bleu Béarn Bigorre se regarde aussi sur France 3 à partir du 27 septembre

À partir de ce mardi 27 septembre 2022, vous pourrez regarder France Bleu Béarn Bigorre ! Tous les matins, de 7h à 9h, du lundi au vendredi, la radio est diffusée grâce aux images captées par les équipes de France 3.

À partir du mardi 27 septembre, vous pourrez voir qui vous parle à la radio ! France Bleu Béarn Bigorre sera aussi diffusée à la télé sur France 3 au petit matin. Les téléspectateurs du Béarn et de la Bigorre découvriront chaque matin, du lundi au vendredi, l'équipe de la matinale : Émilie Dekegel, Sophie Peyridieu, Mathias Kern, mais aussi Eric Dreux, Flore Catala et Najat Essadouki. Infos, météo, trafic, invités, chroniques et jeux, tous les rendez-vous habituels de la radio se regarderont entre 7h et 9h enrichis d'images et d'illustrations de France 3 Nouvelle-Aquitaine.

Comment suivre la matinale en direct télévisé ?

Diffusion sur l'application France Bleu, en live et en replay sur France Bleu Béarn Bigorre

En live sur la TNT dans les Hautes-Pyrénées et une partie des Pyrénées-Atlantiques.

Sur les box des opérateurs internet : Canal n°455 sur la SFR Box de SFR. Canal n°337 sur la Bbox de Bouygues Telecom.

Les rendez-vous habituels diffusés à la télé :