France Bleu Béarn gagne près de 12000 auditeurs !

Comme chaque année, c'est au cœur de l'été que sont publiés les audiences radio, par l'institut Médiamétrie. Ces résultats ont été publié ce jeudi 30 juillet. France Bleu Béarn a gagné 11 600 auditeurs supplémentaires en un an. Chaque jour, vous êtes désormais 44 700 à écouter France Bleu Béarn. Grâce à vous, France Bleu reste la première radio locale en Béarn et en Bigorre.

Le taux d'audience de France Bleu Béarn est désormais de 10,6 %, soit une augmentation de 2,7%. Un chiffre en très forte hausse par rapport à la saison 2018-2019.

Merci de votre confiance !

C'est une immense joie pour toute l'équipe de France Bleu Béarn de vous savoir toujours plus nombreux à nous écouter et à nous faire confiance. Cette année particulière, avec la crise du covid-19, vous a rendu toujours plus fidèle à votre station radio. Et ce sont donc, 11 600 nouveaux auditeurs qui , tous les jours, ont été séduits par les émissions de France Bleu Béarn.

La rentrée radiophonique, le lundi 31 août prochain, sera toujours au plus de près de vos préoccupations du quotidien. En plus de nombreuses nouveautés et surprises, vous retrouverez tous les ingrédients qui font le succès de France Bleu Béarn : l'info 100 % local, une radio plus que jamais à votre service, la musique que vous aimez, les cadeaux et bien-sûr ... la bonne humeur !

Toute l’équipe de France Bleu Béarn vous remercie 🙏 pour votre fidélité ! 😁