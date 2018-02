Châteauroux

A l'occasion de la 55e édition du Salon international de l'agriculture qui se tient du 24 février au 4 mars 2018 au Parc des expositions porte de Versailles à Paris, France Bleu Berry vous proposera une matinale (6h-9h) et une matinée (9h-11h) en direct du studio de Radio France sur le Salon de l'agriculture 2018, studio installé au Pavillon 1 - stand B1 006.

Cinq heures de direct

Reportages, interviews, invités et journaux spéciaux à 6h, 7h, 8h, 9h... Ce jeudi 1er mars, France Bleu Berry vous proposera cinq heures de direct aux côtés des agriculteurs, producteurs et organismes berrichons présents au Salon de l'agriculture 2018. A 7h45, l'invité de la rédaction aura pour thématique : "Innovation, nouvelles techniques... à quoi ressemblera l'agriculture de demain ?"

De 9h à 10h, dans "La Vie en Bleu", une table ronde sur "Le Berry au Salon" sera animée par Manuel Bonnefond et les auditeurs pourront témoigner en direct au 02 54 27 36 36 pour raconter "leur" Salon de l'agriculture. Le terroir berrichon sera également mis à l'honneur de 10h à 11h dans l'émission cuisine, avec la présence de Charlotte des Places, du traiteur "Agathe et Charlotte" à Velles (36) et l'entreprise "Les sablés de Nançay" (18).

Retrouvez toute la programmation des émissions et des ateliers de Radio France en direct du Salon de l'agriculture (plus de 30 heures d'émissions sur les antennes du groupe Radio France), en cliquant ici.