France Bleu Besançon fait sa rentrée, découvrez les nouveautés!

France Bleu Besançon fait sa rentrée pour l'année 2021-2022, ce lundi 30 août ! La proximité et l'engagement seront au coeur de cette nouvelle année de radio. Parmi les nouveautés, le chanteur franc-comtois Lilian Renaud rejoint la bande.

France Bleu Besançon fait sa rentrée ce lundi 30 août sur les ondes pour une nouvelle année de radio en Franche-Comté! Cette année 2021 - 2022 sera tournée vers l'engagement et la proximité, pour être toujours plus au service des auditeurs. Plusieurs nouveautés vous attendent dès 6h ce lundi matin, toujours dans la bonne humeur.

Les auditeurs donnent leurs solutions !

Dans France Bleu Besançon matin, les auditeurs pourront intervenir en direct à l'antenne à partir de 7h40 pour témoigner sur l'actualité, avec un invité. L'occasion de relayer et débattre des propositions lancées sur la plateforme Ma France 2022, grande consultation citoyenne de France Bleu.

Une matinée 100% locale, en circuit court

France Bleu Besançon renforce son engagement dans les circuits courts avec sa matinée « Circuit bleu ».

9h : côté culture

9h30 côté experts

10h côté saveurs

11h côté jeu.

Au programme : une matinée 100% locale, divertissante et engagée auprès des acteurs locaux qu’ils soient restaurateurs, commerçants, artisans ou acteurs de la culture.

L'actu ciné et coup de coeur des libraires tous les soirs

De 16h à 19h, l’Happy Hour est toujours aussi engagé ! Engagé auprès des libraires indépendants avec son coup de cœur des libraires (16h20), son invité de 17h avec des franc-comtois qui animent notre région, sans oublier l’Actu Ciné à 18h10 consacré aux exploitants de cinéma que FB Besançon décident de mettre en avant chaque soir ! Du cinéma de quartier au grand multiplex ,France Bleu Besançon donne la parole à ces cinémas qui font partie de la vie culturelle de notre région.

Lilian Renaud sur France Bleu Besançon tous les week-ends

Autre nouveauté : Lilian Renaud rejoint la bande! Le chanteur, gagnant de l'émission The Voice en 2015, sera sur France Bleu Besançon chaque week-end, samedi et dimanche à 8h50 . Avec « Les rendez-vous de Lilian », il emmènera les auditeurs à la rencontre de Francs-comtois passionnés et pleinement investis dans notre région. Des portraits intimistes à découvrir aussi en vidéo sur francebleu.fr