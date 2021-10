France Bleu Besançon passe tous les matins sur France 3 Franche-Comté à partir du 12 octobre

La radio, c'est aussi de la télévision. L'émission matinale de France Bleu Besançon est diffusée en simultané sur France 3 Franche-Comté à partir du mardi 12 octobre. De 7h à 9h, auditeurs, téléspectateurs et internautes retrouveront leurs programmes préférés sur les deux antennes.

L'équipe de la matinale de France Bleu Besançon en vidéo, Dimitri Imbert, Pol Laurent et Marion Streicher

France Bleu Besançon sera ce mardi la 21e station de France Bleu à être diffusée sur France 3. Plus précisément, c'est l'émission matinale, de 7h à 9h, que vous pourrez suivre en direct et en simultané sur France 3 Franche-Comté, à partir du 12 octobre, du lundi au vendredi (hors jours fériés et vacances scolaires).

Vous aimez leur voix, vous avez découvert leur tête à travers leurs facéties sur la page Facebook de France Bleu Besançon, vous allez pouvoir suivre ceux qui font tous les matins les infos, les programmes, les invités, l'interactivité et toute l'antenne du "7-9". Rendez-vous à la télévision, sur francebleu.fr et l'appli France Bleu.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A VOIR Le 6/9 de France Bleu Besançon en vidéo

Le programme de la matinale sur France Bleu Besançon et France 3 Franche-Comté

7h - Le journal de France Bleu Besançon

7h15 - La Nouvelle Éco : elles innovent, embauchent, inventent, se développent… rencontre avec les entreprises de la région .

. 7h20 - Les influenceurs France Bleu Besançon : venus des réseaux sociaux , ils partagent bons plans, astuces et produits comtois avec vous.

, ils partagent bons plans, astuces et produits comtois avec vous. 7h25 - France Bleu Besançon chez vous ! En direct, Dominique Morize se réveille à vos côtés : défis, initiatives, vie quotidienne…

se réveille à vos côtés : défis, initiatives, vie quotidienne… 7h30 - Le journal de France Bleu Besançon

7h40 - Qu’en dites-vous ? 10 minutes pour partager des regards sur l’actualité : l'opinion des auditeurs en direct, l’invité de France Bleu, l’éclairage de la rédaction.

: l'opinion des auditeurs en direct, l’invité de France Bleu, l’éclairage de la rédaction. 7h55 - Circuits Courts en Franche-Comté : lancez un défi à l’équipe, elle vous trouve les meilleurs producteurs de la région pour faire vos courses !

pour faire vos courses ! 8h - Le journal de France Bleu Besançon

8h15 - Fier de nos Francs-Comtois : France Bleu vous met à l’honneur.

8h25 - France Bleu Besançon chez vous ! En direct, Dominique Morize se réveille à vos côtés : défis, initiatives, vie quotidienne…

8h30 - Le journal de France Bleu Besançon

8h40 - Le bon plan de Marie-Ange Pinelli : il peut vous changer la vie ou vous la rendre plus sympa.

ou vous la rendre plus sympa. 8h45 - Quoi de neuf ? C’est l’info dont vous allez parler dans la journée.

dans la journée. 8h50 - Willy Rovelli met les points sur les i

Pol et Marion vous attendent sur France Bleu Besançon, France 3 Franche-Comté et francebleu.fr

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Abonnez-vous à France Bleu Besançon sur les réseaux sociaux :