France Bleu Besançon sur France 3 Franche-Comté : "On le même credo, la proximité"

France Bleu Besançon et France 3 Bourgogne-Franche-Comté ont lancé ce mardi 12 octobre la 21e matinale filmée du service public. Pour encore plus de proximité auprès des Franc-Comtois et des Franc-Comtoises.

Une pluie de confettis et de grands sourires : fidèles à eux-mêmes, Pol Laurent, Dimitri Imbert et Marion Streicher ont lancé avec bonne humeur ce mardi la première édition de la matinale filmée de France Bleu Besançon et France 3 Franche-Comté. Depuis ce 12 octobre, l'émission du 7-9h sur Bleu Besançon passe en direct et en simultané à la télé. C'est la 21e station de Radio France à franchir ce cap.

Les informations, les invités, l'interactivité avec les auditeurs, les chroniques Circuits courts ou Fiers d'être franc-comtois... tout est à voir et à entendre, sur France 3, sur francebleu.fr et sur l'application mobile de France Bleu.

Invités de cette première émission commune, Bruno Marion, directeur de France Bleu Besançon, et Michel Barthen, directeur régional de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, ont salué ensemble cette nouvelle étape pour le service public.

Une très belle visibilité pour l'info de proximité - Bruno Marion, directeur de France Bleu Besançon

Cette émission de deux heures, filmée et diffusée en intégralité par France 3, c'est "une très, très belle visibilité pour France Bleu Besançon, une visibilité pour l'info de proximité", explique Bruno Marion, directeur de France Bleu Besançon.

"L'offre éditoriale de France Bleu doit être accessible partout, sur la bande FM, c'est l'ADN de notre radio, sur la radio numérique, bientôt, sur le numérique, en passant par le site Internet, l'application, les réseaux sociaux et aujourd'hui, donc, la télé (...) Quand deux marques sont aussi fortes en Franche-Comté, que ce soit France Bleu Besançon ou France 3 Franche-Comté, c'était essentiel qu'on soit ensemble le matin pour réveiller les Francs-Comtois".

Plus de proximité sur nos antennes - Michel Barthen, directeur régional de France 3 Bourgogne-Franche-Comté

"Nos deux maisons, Radio France et France Télévisions, on a le même credo, en fait, surtout France 3 et France Bleu", approuve Michel Barthen, directeur régional de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, "c'est la proximité. La proximité, on en veut plus sur nos antennes".

Depuis le mois de juin, France Bleu Belfort Montbéliard est déjà diffusée en simultané sur France 3, Canal 32 de la TNT. Maintenant France Bleu Besançon, sur le canal 3. Passé 9h, chaque antenne reprend son autonomie : Circuits Courts Côté Culture sur France 3 Besançon et Vous êtes formidables, avec Pascal Gervaise sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Les images de l'émission matinale, les visages de France Bleu Besançon

Dimitri Imbert, Pol Laurent, Marion Streicher, l'équipe de France Bleu Besançon Matin. © Radio France - France Bleu

Marie-Ange Pinelli vient présenter son "Bon Plan" à 8h40 avant d'animer "Circuits Courts - Côté Culture" à partir de 9h. © Radio France - France Bleu

Les journaux et les reportages de la rédaction de France Bleu Besançon dans la matinale filmée par France 3. © Radio France - France Bleu