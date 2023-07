France Bleu Bourgogne a 40 ans : suivez le guide

Le coup d'envoi des festivités est donné par une série inédite de 40 reportages , signée par Guillaume Pierre. Les auditeurs se sont prêtés au jeu en racontant leur lien fort et personnel avec la radio. À travers ce voyage dans le temps et dans l'intimité des auditeurs, c'est l'histoire de France Bleu Bourgogne qui sera contée à travers les anecdotes et les émotions vécues.

ⓘ Publicité

Une collaboration a été lancée entre Cyril Hinaut et Guillaume Renard pour réaliser une web-série dédiée aux coulisses de la radio. Ces vidéos mettront en lumière les métiers méconnus et passionnants de la radio. Un regard inédit à travers le prisme des professionnels qui peuplent cet univers si particulier.

Le pic des festivités sera le grand pique-nique des auditeurs qui aura lieu au cœur de l'Abbaye de Fontenay, le dimanche 10 septembre. Au programme : un marché des producteurs locaux et des paniers pique-nique offerts durant l'été. L'événement sera d'autant plus festif et haut en couleur que France Bleu Bourgogne installera son studio en direct, sur place. Une surprise attend les participants : un décollage de montgolfières ajoutera à l'ambiance chaleureuse et conviviale de cette journée de célébration.

L'Abbaye de Fontenay

Enfin, France Bleu Bourgogne tient à mettre ses auditeurs à l'honneur jusqu'au bout des festivités. C'est pourquoi, lors de la Foire Gastronomique de Dijon qui se déroulera entre le 1er et le 12 novembre, un karaoké sera organisé. L'occasion pour les auditeurs de dévoiler une autre corde à leur arc et de s'emparer du micro pour faire résonner leur voix.

Durant ces 40 ans, France Bleu Bourgogne a tissé un lien fort avec ses auditeurs, et ce lien unique sera célébré tout au long de ces événements. Une manière de dire merci à tous, et de prouver que la radio est bel et bien un média fait de partages et d'émotions.

Qu'on se le dise, les 40 ans de France Bleu Bourgogne seront une véritable célébration des auditeurs et de la radio !