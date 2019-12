France Bleu Breizh Izel : à partir de mardi, découvrez votre radio à la télé

Région Bretagne, France

C'est une petite révolution, pour s'adapter aux nouveaux usages des auditeurs bretons et vous accompagner dès le réveil, France Bleu Breizh Izel vous propose de découvrir sa matinale en images, sur France 3 Bretagne, à partir de ce mardi 10 décembre.

La radio de service public de la pointe bretonne sera diffusée en vidéo sur le site francebleu.fr et sur France 3 Bretagne via la TNT, du lundi au vendredi, de 7h à 8h40.

Cela prouve bien le dynamisme de toute l’équipe de France Bleu Breizh Izel

Un défi enthousiasmant pour le directeur de France Bleu Breizh Izel Gurvan Musset : "Notre radio vit avec son temps et le prouve une nouvelle fois ! France Bleu Breizh Izel est l’une des 44 radios du réseau France Bleu qui contribuent le plus sur le net et les réseaux sociaux et nous sommes désormais l’une des premières stations à se lancer dans l’aventure de la télévision. Cela prouve bien le dynamisme de toute l’équipe de la station de Radio France à la pointe bretonne."

Avec son antenne en français et en breton, France Bleu Breizh Izel est la première radio bilingue à intégrer le dispositif, qui sera généralisé aux 44 locales qui maillent le territoire d'ici 2022.

"C’est une nouvelle avancée pour France Bleu," a résumé Jean-Emmanuel Casalta, le directeur de France Bleu."C’est la possibilité offerte à l’ensemble des Français de découvrir les visages de France Bleu. Notre offre de proximité sera présente à la fois à la radio, à la télévision et sur le numérique. Chacun, dans sa région, pourra voir et écouter France Bleu."

La matinale de France Bleu Breizh Izel, à retrouver tous les jours de la semaine de 7h à 8h40, sur France 3 Bretagne (zone France 3 Iroise via la TNT uniquement) et sur francebleu.fr.