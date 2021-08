France Bleu Champagne-Ardenne fait sa rentrée : des nouveautés et toujours plus de proximité

Dès 6h ce lundi 30 août, les auditeurs de France Bleu Champagne-Ardenne écouteront une radio encore plus connectée à son territoire. Un rendez-vous quotidien avec les décideurs du monde économique, trois chroniques spécifiques consacrées à la filière champagne, un 100% Stade de Reims dédié aux supporters rouge et blanc, tous les jours et pendant une heure…

Le 6-9 France Bleu Champagne-Ardenne, animé par Grégory Duchatel, fera encore plus de place à l’info de proximité, aux interventions en direct et aux débats. Nous nous appuierons sur les questions posées et les propositions lancées sur la plateforme numérique Mafrance2022, la grande consultation citoyenne de France Bleu.

Et toutes les demi-heures, l’info de France Bleu Champagne-Ardenne avec les journaux de la rédaction.

Le Circuit Bleu, une matinée 100% locale

Entre 9h et 12h, France Bleu accentue son engagement dans les circuits courts, tous azimuts. C’est le Circuit Bleu de France Bleu, décliné ainsi :

9h : Côté Culture avec Nicolas Schmitt

avec Nicolas Schmitt 9h30 : Côté Experts avec Thierry Delettre

avec Thierry Delettre 10h : Côté Saveurs avec Sébastien Gitton

avec Sébastien Gitton 11h : Côté Jeu avec Christelle Lapierre

Après le journal de 12h, rendez-vous avec le réseau national de France Bleu : On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission, avec Willy Rovelli et sa bande. Wendy Bouchard présente à 13h Ma France, le nouveau magazine d’actualité de France Bleu. A 14h, Minute papillon ! avec Sidonie Bonnec puis C’est déjà demain, présenté par Frédérique Le Teurnier.

Entre 16h et 18h, France Bleu Champagne-Ardenne continue de s’engager dans l’Happy Hour, avec Olivier Cattiaux : invités culturels et associatifs, Le Sous-marin bleu, le reportage immersif de Nicolas Schmitt, Une Équipe formidable pour promouvoir les initiatives solidaires et collectives…

A 18h, juste après le journal, notre rendez-vous consacré aux supporters stadistes double de volume : une heure, tous les soirs, dans 100% Stade de Reims avec Fabrice Morvan, son invité principal, et les appels des auditeurs qui vibrent en rouge et blanc.

Un week-end bleu et gastronomique

Les samedis et dimanches, info et proximité dans le 7-9 France Bleu Champagne-Ardenne, puis un Circuit Bleu spécial week-end. Côté Experts à 9h, pour parler jardin, bricolage, loisirs créatifs, bien-être ou animaux… A 10h le samedi, Côté Jeu La Grande Finale, et à 11h, jusqu’à 12h30, Côté Saveurs On fait le marché : en compagnie de Jean-Baptiste Duteurtre et de ses invités, nous emmenons les auditeurs à la découverte des producteurs présents sur les marchés de la région. Le dimanche à 10h, un nouveau rendez-vous, La Semaine France Bleu Champagne-Ardenne : si vous aviez quitté la région pendant quelques jours, vous saurez tout en une heure ! Enfin, entre 11h et 12h30, tous les dimanches, Côté Saveurs La Cuisine de Maxime. Maxime de Luca, chef installé à Reims, réalise une recette avec son invité.

Et tout au long de la semaine, les chroniques et les reportages de France Bleu Champagne-Ardenne et du réseau France Bleu : Circuit court, La Nouvelle éco, Planète Bleu le blog, On apprend tous les jours, Le son d’Alex (Jaffray), 100% Champagne, La Météo du champagne et Ma Champagne au Patrimoine mondial, Le Sous-marin bleu, Quelle histoire !…

Et des interviews en direct, tous les jours : l’invité de France Bleu Champagne-Ardenne à 7h45 et l’invité éco à 8h15 en semaine ; l’invité attendu le samedi et l’invité du bout du monde le dimanche, à 8h20.