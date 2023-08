France Bleu Cotentin fait sa rentrée !

Encore plus de proximité, encore plus d’informations locales, encore plus de cadeaux !

A partir du lundi 28 août, c’est Caroline Jouanneau qui vous réveille avec Katia Lautrou et Jacqueline Fardel.

Vous avez la parole de 7h à 8h : votre avis nous intéresse et vous le partagez sur l’antenne en direct.

Emmanuel Gouache se balade tous les matins dans le département de la Manche pour vous rencontrer : Route 50

Des nouveaux rendez-vous dès 9h avec Yannick Leflot :

À votre service : un magazine qui traite des sujets qui vous concernent avec des invités et vos témoignages : la rentrée, le logement, la conso…

Bienvenue chez vous dès 10h avec des produits de saison, des chefs, des producteurs et des acteurs de votre territoire.

On joue à 11h avec Eric Delor et Lionel Robin : le P’tet Ben Quizz pour gagner des séjours et des expériences inédites.

Le soir Aurore Le Helloco vous raccompagne à la maison en musique et vous passez le week-end avec Stéphanie Barrier qui s’occupe de tout !

Sans oublier dès ce lundi 28 août à 18h30 votre nouveau rendez-vous : 100% sport : Club Manche.

Ici, c'est France Bleu Cotentin et on ne se quitte plus !