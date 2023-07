France Bleu Creuse est toujours la radio numéro 1 en Creuse

France Bleu Creuse est la radio la plus écoutée en Creuse ! Vous êtes plus de 28.000 à suivre nos programmes chaque jour et nous vous en remercions.

France Bleu Creuse est toujours la radio préférée des Creusois, 41 ans après sa création © Radio France - Sophie Peretti C'est une nouvelle qui nous fait toujours autant plaisir ! Grâce à vous, France Bleu Creuse est en tête des audiences radio dans le département. Selon la dernière enquête Médialocales, vous êtes 28.100 à nous écouter chaque jour. France Bleu Creuse est la radio préférée des Creusois depuis maintenant 41 ans. Nous en sommes très fiers. Ce succès c'est avant tout le vôtre, vous qui nous écoutez depuis plus de quatre décennies et vous qui venez de nous rejoindre. Soyez-en tous remerciés.