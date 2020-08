France Bleu Creuse fait sa rentrée ce lundi !

La première radio de la Creuse fait sa rentrée ce lundi 31 août. Dès 6 heures, on se réveille avec Gaëtan Spagnol et Lisa Mélia. Avec eux, et dans la bonne humeur, on s'informe, avec des rendez-vous d'info tous les quarts d'heure. On rencontre des amoureux de la Creuse à 6h25. On découvre la vie des Creusois à 6h43. Et on joue à 8h20 avec "La main dans le sac", une nouveauté de cette rentrée. Un objet est caché dans le sac d'Alain Ribière. Saurez-vous le découvrir ? Pour cette rentrée, France Bleu Creuse vous propose de 6h à 9h un cocktail d'actualité, d'infos pratiques, de musique, de jeux et de sourire.

Une matinée toujours riche

A 9h, on tend notre micro aux femmes creusoises. Et on retrouve nos experts pour nous guider dans nos démarches au quotidien. A partir 9h30, c'est le retour de la Vie en bleu. On passe à table avec des chefs qui nous donnent leurs petits secrets. On fait un détour par le jardin avec Bastien Glomot. Et on découvre à 10h50, une Creuse mystérieuse avec l'écrivaine Guéna L.

Des rendez-vous à ne pas manquer

Vous aimez jouer? "Follement Quizz" revient à cette rentrée. A 11h, on se triture les méninges pour répondre à des questions de culture générale et pour gagner chaque jour des cadeaux. Tentez votre chance vous aussi au 05 55 52 37 38.

Vous voulez sortir ? De 16h à 19h, c'est "happy hour" ! On fait le tour des manifestations proposées dans le département. On va au cinéma, on lève le voile sur le programme des salles de spectacle, on découvre l’univers musical de France Bleu.

Toujours plus de direct

Tous les samedis, France Bleu Creuse vous propose "En direct de". De 10h à 12h30, nous serons là où ça se passe, pour vous faire vivre en direct les manifestations du week-end. Nous vous donnons d'ors et déjà rendez-vous le 5 septembre, pour la fête de la moto à Bourganeuf, le 12 septembre pour le festival Forêt Follies, le 19 à l'occasion des journées du patrimoine ou encore le 26, à la biennale de la céramique au Moutier d'Ahun.