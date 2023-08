France Bleu Creuse fait sa rentrée ce lundi 4 septembre

Il n'y a pas que les enfants qui vont leur rentrée ! France Bleu Creuse démarre ce lundi 4 septembre une nouvelle saison radiophonique. Cette année encore, la radio préférée des Creusois vous propose un cocktail de musique, de jeux et d'actualité, toujours dans la bonne humeur. Tout au long de la journée, on va s'informer, s'amuser, parcourir le département, aller à la rencontre des Creusoises et des Creusois, découvrir de nouvelles chansons et écouter celles qu'on a toujours aimé.

Du sourire dès le réveil

Dès 6 heures, on se réveille tout en douceur avec Lisa Mélia et Gaëtan Spagnol. Le temps, la route, l'info du jour, l'actualité des communes, des associations, et des clubs sportifs, on vous dit tout dans le 6-9 de France Bleu Creuse. On s'amuse avec le jeu de l'intro à 7h18, on prend la parole en direct à 8h20, et on sourit avec "Les petits Creusois" à 8h25. Retrouvez l'équipe du petit matin dans votre transistor de 6h à 9h mais aussi à la télévision sur France 3 de 7h à 9h.

Du lundi au vendredi, retrouvez Gaëtan Spagnol pour un reveil tout en douceur - Philippe Gaudin

La matinée

De 9h à 10h, France Bleu Creuse est "A votre service". Avec Josiane Peyron, on s’intéresse à l'environnement, à votre jardin et à votre vie quotidienne. Cette émission c'est avant tout la vôtre. Alors prenez votre téléphone, appelez nous au 05 55 52 37 38, racontez nous vos expériences et posez vos questions à nos experts. De 10h à 11h, on part à la découverte du département et de ceux qui y vivent. "Bienvenue chez vous" c'est le nom de cette nouvelle émission. Héloïse Beausoleil ira chaque jour à votre rencontre. Enfin de 11h à 12h, on ne change pas nos habitudes. C'est le retour du jeu "Creuse ou pas Creuse", un jeu de culture générale avec de nombreux cadeaux à gagner.

Josiane Peyron vous donne rendez-vous du lundi au vendredi avec "A votre service !" - Philippe Gaudin

Chaque jour, du lundi au vendredi, Héloîse Beausoleil vient à votre rencontre - Philippe Gaudin

La fin de journée

Sport et culture sont au programme du 16-19 de France Bleu Creuse. Pour ne rien manquer des spectacles proposés dans le département, pour écouter les interview de vos artistes préférés et tout savoir sur l'actualité des clubs sportifs Creusois, ne manquez pas cette émission proposée par Nora Bedrouni.