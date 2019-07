France Bleu Creuse reste la radio préférée des Creusois

Département Creuse, France

Il y a des jours comme ça qui rendent particulièrement fiers ! France Bleu Creuse est toujours la radio n°1 des Creusois. Selon la dernière enquête Médialocales, vous êtes près de 31 000 à nous écouter chaque jour, 30 900 très précisément. C'est mieux que l'an passé, c'est une progression de 2,5 points soit 2 300 auditeurs supplémentaires. Et grâce à vous, France Bleu Creuse reste la radio la plus écoutée dans le département.

Un grand merci

Ce succès c'est avant tout le vôtre. Vous êtes plus nombreux à écouter nos programmes à la radio et plus nombreux également à nous suivre sur le site francebleu.fr ! Le nombre de visites a été multiplié par deux. Toute l'équipe de France Bleu Creuse vous remercie de nous rester fidèles et de nous accompagner ainsi depuis 37 ans.