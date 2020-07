France Bleu Creuse reste la radio préférée des Creusois

Selon l'enquête Médialocales, France Bleu Creuse est toujours la première radio en Creuse. Vous êtes chaque jour plus de 32 000 à suivre nos programmes. Et nous en sommes très fiers.

France Bleu Creuse reste la radio la plus écoutée dans le département. Selon la dernière enquête Médialocales, 32 100 personnes suivent chaque jour nos programmes. C'est plus que l'an passé. En un an, nous avons gagné 1 200 auditeurs supplémentaires. C'est une grande fierté pour nous. Mais ce succès, c'est avant tout le vôtre. Et nous vous en remercions infiniment.